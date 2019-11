Gerechtigkeit

Umweltrassismus: Warum nicht alle gleich von Umweltproblemen betroffen sind

Im Fahnenmeer von "Fridays for Future" fallen Abeni und die schwarzen Kinder und Jugendlichen kaum auf. Rebecca Abena Kennedy-Asante, genannt Abeni ist Teil des "BPoC Environmental and Climate Justice Collective", einer von vielen Initiativen, die sich seit dem großen Klimastreik regelmäßig an den Demos beteiligen. BPOC steht für Schwarze Menschen und People of Color.



Abenis Kollektiv ist anders als die anderen Gruppen.

Abeni ist zwischen 20 und 30, ihr genaues Alter möchte sie nicht sagen. Beim Klimastreik im September stand Abeni auf der Bühne vor dem Brandenburger Tor, in der Hand ein Mikro und erklärte, warum der Kampf gegen den Klimawandel auch etwas mit dem Kampf gegen Rassismus zu tun hat: