Today

In diesen Uni-Städten sind WG-Zimmer am teuersten

850 Euro für 22 Quadratmeter, anyone?

Das Zimmer im hippen Münchner Stadtteil Schwabing ist 22 Quadratmeter groß, hat einen Balkon und Fischgrätenparkett, und die Mitbewohner scheinen sympathisch: "Wir haben eine kleine Küche mit kleinem Esstisch, in der wir auch gerne gemütlich kochen würden. Außerdem ist die WG mit einem Vollbad ausgestattet (also steht dem Spa nichts mehr im Wege ;)", heißt es in der Anzeige.