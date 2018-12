Allerdings sind die Verhandlungen zäh, einige Staaten – allen voran die USA – zweifeln an der Erderwärmung und halten das Klima nicht für besonders schützenswert.

Nun betrat jemand die Bühne der Uno-Klimaschutzkonferenz, der wissen muss, wie schlimm es ist: der Außenminister vom kleinen Inselstaat Vanuatu.

Vanuatu besteht aus etwas mehr als 80 Inseln und liegt im Südpazifik. Die Inseln liegen im Schnitt null Meter über dem Meer. Null. (GraphicMaps)

Wenn einer merkt, wann das Meer dank der Erderwärmung ansteigt, dann sind es die Menschen in Vanuatu. Trotzdem dachte Außenminister Ralph Regenvanu in seiner Rede in Kattowitz erstmal an das Wohl der Menschen im Westen: