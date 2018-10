Wie ergeht es Arbeiterinnen und Arbeitern in der Branche?

Arbeiter in Fleischfabriken stehen in den USA, ebenso wie in Deutschland, unter immensem Druck. Nicht nur durch die emotionalen Herausforderungen oder der Tatsache, dass sie in Tonnen von Blut, Exkrementen und Fett arbeiten müssen – sondern auch durch ihre Vorgesetzten. Denn damit Fleisch billig verkauft werden kann, muss es billig und schnell in großen Massen verarbeitet werden.