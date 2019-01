Solange der Haushaltsentwurf nicht verabschiedet und unterzeichent sind stehen etliche US-Behörden still. Hunderttausende Bedienstete wurden in den unbezahlten Zwangsurlaub geschickt, zahlreiche weitere müssen ohne Bezahlung weiterarbeiten, weil sie unverzichtbare Jobs ausüben, wie etwa Sicherheitsbedienstete an den Flughäfen.

Wie geht es weiter?

Zunächst hatten Verantwortliche angekündigt, den Park zu schließen – diese Entscheidung jedoch wieder rückgängig gemacht. Stattdessen sollen nationale Gelder genutzt werden, um den Park wieder auf Vordermann zu bringen. Dann sollen auch wieder einige der Campingplätze geöffnet werden.