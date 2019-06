Eine malerische Landschaft, Wälder, Felder und überall fantastischer Wein: Die romantische Straße gehört zu den schönsten der Welt und ist eine der ältesten Ferienstraßen Deutschlands. Hier wimmelt es deshalb nur so vor Touristen und Wegweiser sind gern auch mal japanisch.

In der Umgebung meiner Heimat ist eine Stadt schöner als die andere. Egal, wie klein sie auch ist. Und deshalb ist das liebliche Taubertal, der Teil der romantischen Straße, der zwischen Rothenburg ob der Tauber und (beinahe) Würzburg liegt, natürlich der schönste!

Das Programm:

Für Sportliche: Ganz einfach den Weg von Stadt zu Stadt mit dem Rad zurücklegen! Die Radwege sind gut beschildert und im Sommer gibt es viele Biergärten, in denen man eine Pause einlegen kann.

Für Entdecker: Der Wildtierpark in meiner Heimatstadt Bad Mergentheim beherbergt über 70 Tierarten, die fast auschließlich aus Europa stammen, und lohnt sich bei jeder Jahreszeit. Hier gibt es eine Haustiervorführung mit Schafen, Gänsen und Hütehunden, aber daneben auch Storchennester, Polarfüchse, Waschbären und das wahrscheinlich größte Wolfsrudel Europas. Danach kann man gleich noch im Kurpark der Stadt Wasser aus den Heilquellen probieren (schmeckt leider ziemlich salzig und bitter). Die wurden im 19. Jahrhundert von einer Schafherde entdeckt und machten aus der Stadt einen Kurort.

Für das perfekte Instafoto: In einem der wunderschönen Schlossparks flanieren. Zum Beispiel in Weikersheim und Würzburg. Oder in der historischen Altstadt von Rothenburg ob der Tauber posen. Da fühlt man sich sofort wie in einer Filmkulisse!

Für Genießer: Der Brückenschoppen auf der alten Mainbrücke in Würzburg ist ein Muss! Hier ist bei schönem Wetter die historische Brücke, die an die Karlsbrücke in Prag erinnert, so gut besucht, dass mittlerweile sogar spontan kleine Bands und viele Straßenmusiker dort auftreten. Der Ausblick auf die Festung und das Käppele: gigantisch. Besonders mit einem der hiesigen Weine in der Hand.

Für alle, die mal etwas ganz anderes machen wollen: Das Weihnachtsmuseum in Rothenburg und das Käthe Wohlfart Weihnachtsdorf direkt gegenüber. Hier ist das ganze Jahr Weihnachten – auch im Hochsommer. Und es ist immer voller Menschen, die sich mit deutschem Weihnachtsschmuck eindecken und ihn von dort aus mit in die ganze Welt nehmen. Diese surreale Glitzerwelt muss man einfach mal gesehen haben.

Wie man mit den "Locals" in Kontakt kommt: Wer nach dem Besuch im Wildtierpark und dem Kurpark in Bad Mergentheim mit den Locals ins Gespräch kommen will, fragt einfach, welches Bier das bessere ist: Herbsthäuser oder das "Distel" – und schon hat man eine Debatte angestoßen.

Susan Barth





