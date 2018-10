Auf einem Foto kniet der 24-jährige Portugiese, der seinen echten Namen nicht nennen will, mit einem Gewehr in der Hand neben einem schwarzen Müllsack und leeren Pappkartons. Ein anderes Bild zeigt ihn von Kopf bis Fuß in Tarnkleidung, neben einem Korb voll leerer Plastikflaschen.



Seine Fotostrecke heißt "Guess what are we going to hunt when we extinct all animals" - "Rate mal, was wir jagen werden, wenn wir alle Tiere ausgelöscht haben".