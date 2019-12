bento: Warum gibt es keine sauberen Feuerwerkskörper zu kaufen?

Magdalena Rusan: An der Uni arbeiten wir schon seit Jahren an umweltfreundlicheren Pyrotechnika. Die müssen allerdings zunächst entwickelt werden und das kostet Geld. Gerade in Deutschland sind die Feuerwerkshersteller sehr traditionell und müssen natürlich auf die Kosten achten. Daher kaufen sie hauptsächlich in China ein, wo es am günstigsten ist. Wenn es keine Vorschriften zu den verwendeten Stoffen gibt, dann wird immer das Geld entscheiden.