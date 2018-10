Grün

Diesel-Skandal und Hambacher Forst: Wie die Bundesregierung das Klima killt

Wir haben jemanden gefragt, der es wissen muss.

Der neue Bericht des Uno-Klimarates hat offengelegt, dass in den nächsten zehn Jahren gravierende Änderungen in der Weltklimapolitik stattfinden müssen (bento), um die Erderwärmung so gering wie möglich zu halten. Doch der Klima- und Umweltschutz kommt in vielen Nationen noch immer zu kurz. Auch in Deutschland wurden im vergangenen Jahr erhebliche Fehler in der Klimapolitik gemacht.

1 Der Dieselskandal und seine Folgen

VW, BMW, Daimler und etliche andere Autohersteller haben mit gefälschten Angaben zu ihren Dieselmotoren betrogen. Soweit so schlimm. Doch statt die Autobauer zu bestrafen, hat die Bundesregierung in der vergangenen Woche eine Einigung mit den Autoherstellern erzielt.

Da es in insgesamt 14 deutschen Städten bald ein Fahrverbot für die alten Dieselmodelle gibt, sollen sie möglichst schnell aus den "belasteten" Städten verschwinden. Statt die alten Modell umzurüsten gibt es jetzt die "Diesel-Umtauschprämie".

Diese Prämie liegt zwischen 4.000 und 10.000 Euro und kann von den betroffenen Fahrern beim Kauf eines neuen Autos genutzt werden. "Hier kann ein Benzin-Hybrid sparsamer sein als ein Diesel, obwohl er mehr CO2 ausstößt", sagt Martin Pehnt vom Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg zu bento. Denn es geht bei der Diskussion nicht um die CO2-Werte eines Diesel, sondern um die Stickoxide.

Er kritisiert die Haltung der Regierung in der Dieselkrise:

"Hardware-Nachrüstungen zur relevanten Minderung der Stickoxide wären unmittelbar wirksam und ein guter Weg gewesen ", so Pehnt. Der Energie-Experte hätte es für selbstverständlich erachtet, dass es Nachrüstungen auf Kosten der Automobilhersteller gibt.



Aber was wäre die Lösung im Dieselskandal? Wer kein neues Auto kaufen will, müsse laut Pehnt zumindest eine kostenlose Nachrüstung erhalten, "ökologisch und aus Gerechtigkeitsgründen." Trotzdem sieht er auch eine Chance im Betrug von Audi, VW und Co: