Man könnte meinen, Schulze habe sich dabei von CSU-Chef Markus Söder inspirieren lassen. Nur zwei Wochen zuvor hatte er in den Hofgarten der Bayerischen Staatskanzlei geladen, in dem seit Kurzem auch drei Bienenvölker leben. Auch er forderte vor versammelter Presse ein Verbot von Plastiktüten, zusätzlich will er den Klimaschutz im Grundgesetz verankern. (n-tv.de)

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer entdeckt ebenfalls den Umweltschutz: In einem Gastbeitrag in der "Welt am Sonntag" forderte sie eine Abwrackprämie für Ölheizungen. Und FDP-Chef Christian Lindner ruderte von kritischen Aussagen über "Fridays for Future" zurück.