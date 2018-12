Im schwäbischen Tübingen sollen Cafés, Geschäfte und Imbissbuden künftig eine Steuer zahlen, wenn sie "Einwegverpackungen von Speisen und Getränken für den sofortigen Verzehr abgeben". Also: Wer Pizza in Pappkartons, Kaffee in Wegwerfbechern, Nudelboxen oder Eis in Plastikbechern verkauft, soll zahlen.