1 Wo kommen Tierversuche zum Einsatz?

Sämtliche Versuche an Tieren in Deutschland dürfen nur für wissenschaftliche Zwecke durchgeführt werden. Wofür genau die Tiere allerdings eingesetzt werden, ist sehr vielfältig:

Etwa die Hälfte der Tiere wurde 2017 für die Grundlagenforschung verwendet. Hierbei geht es nicht um die Suche nach konkreten Medikamenten oder Therapien für Krankheiten, sondern beispielsweise um das Verständnis, wie genau Krankheiten im Körper funktionieren – womit dann die Grundlage für zukünftige Forschungen geschaffen wird.



zum Einsatz. Weitere 15 Prozent nutzten Wissenschaftler zur direkten Erforschung von Krankheiten bei Menschen und Tieren.

Versuche an Tieren für Kosmetik- und Schönheitsprodukte sind bereits seit 1998 in Deutschland verboten. Seit 2013 dürfen in der gesamten EU keine Kosmetika verkauft werden, die an Tieren getestet wurden. Das bedeutet aber nicht, dass diese auch tatsächlich komplett tierversuchsfrei sind: Einzelne Inhaltsstoffe können trotzdem an Tieren getestet worden sein.