Für die Tierschutzorganisationen sind die versteckten Aufnahmen ein wirksames Mittel gegen die Massentierhaltung – immer wieder kommen so Missstände an die Öffentlichkeit und der Druck auf die Fleischindustrie wird erhöht. In dem betroffenen Schlachthof in Brandenburg darf bis auf Weiteres nicht mehr geschlachtet werden. Erst wenn entsprechend geschultes Personal eingestellt wird und weitere Auflagen erfüllt sind, darf der Betrieb wieder aufgenommen werden.