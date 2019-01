Future

Plötzlich Geld weg? So ärgerst du dich weniger darüber

Fahrrad geklaut, Waschmaschine kaputt – wie du große Ausgaben verkraftest.

Es passiert überall: vor dem Club, der Haustür, dem Sportverein, der Uni. Fast 1000 Räder werden in Deutschland geklaut, jeden Tag. Täglich ärgern sich junge Menschen, weil ihr mehr oder weniger geliebtes Fahrrad weg ist – und weil sie sich ein neues kaufen müssen.

Diese zwei Ansätze aus der Wirtschaftstheorie können helfen, den Schmerz etwas zu lindern – und für den nächsten Diebstahl finanziell besser gewappnet zu sein:

1. Sunk cost: Was weg ist, ist weg

In der Wirtschaftstheorie geht es hier normalerweise um Millionensummen, wenn nicht gar Milliarden. Aber das Prinzip der "versunkenen Kosten" lässt sich auf jede noch so kleine Summe anwenden.

Der Gedanke: Geld, das schon ausgegeben wurde und sich nicht wieder beschaffen lässt, sollte bei zukünftigen Entscheidungen keine Rolle spielen. Wenn ein Telekomkonzern bereits für zehn Milliarden Euro ein Handynetz aufgebaut hat, das weder verkauft, noch anderweitig genutzt werden kann, ist die Ausgabe nicht mehr relevant, wenn es darum geht, eine weitere Milliarde zu investieren.

Wenn sich das nicht lohnt, wird es nicht gemacht. "Aber wir haben doch schon so viel in dieses Projekt investiert" – dieses Argument zählt nicht. Denn sonst sind elf Milliarden futsch und das ist noch schlimmer.

Psychologen sehen das übrigens genauso: Sie plädieren dafür, nicht an einer Beziehung oder einem Job festzuhalten, nur weil man schon "so viel rein investiert" hat. Stattdessen sollen nur die Zukunftsaussichten gelten.

Für das gestohlene Fahrrad oder die kaputte Waschmaschine bedeutet das: Nicht aufregen, denn was weg ist, ist weg. Und: Beim Kauf von Ersatzwaschmaschine oder -rad sollte es keine Rolle spielen, was das kaputte oder gestohlene Objekt gekostet hat oder so alles konnte.

Was brauchst du jetzt? Nur diese Frage zählt. Kauf so ein, als ob du das Produkt zum ersten Mal kaufen würdest. Vielleicht ist das ja auch die Chance, endlich ein Rad in der richtigen Farbe oder eine supersparsame Maschine zu bekommen.