Wenn ich diesen Sommer auf eines der großen Festivals gehe, wie sehr schade ich dann dem Klima?

Das hängt von zwei Faktoren ab: den Bemühungen der Veranstalter und denen der Besucherinnen und Besuchern. Beide Seiten bestimmen, wie groß der ökologische Fußabdruck einer Veranstaltung am Ende ist. Deswegen sind auch beide Seiten dafür verantwortlich, Dinge besser zu machen.



Fangen wir mit den Veranstaltern an: was müssen sie besser machen?

Es gibt zum Beispiel einen total irrationalen Umgang mit der Stromversorgung. Da werden Anschlüsse entsprechend der Maximallast, also der maximalen Wattzahl der Geräte installiert. Aber auch bei deutlich geringerem Verbrauch wird viel mehr Öl verrannt, als nötig. Wir haben im letzten Jahr vor dem Festival gemessen, was die Geräte wirklich an Strom verbrauchen und die entsprechende Infrastruktur bereitgestellt. So lässt sich enorm viel Strom und Geld sparen