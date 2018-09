Schön, dass Sie Zeit für ein Gespräch haben. Bevor wir beginnen: Könnte ich Sie bitten, sich ein Stück weiter weg zu setzen?

Ah ja, Gewohnheit. Ich bin immer mit so vielen anderen unterwegs, körperliche Nähe fällt mir nicht besonders auf.

Da sprechen Sie direkt ein großes Thema an: Gibt es tatsächlich so unglaublich viele von Ihnen oder kommt einem das nur so vor?

Wir sind schon recht viele. Wie viele genau, weiß keiner so richtig. Schätzungen zufolge leben in Berlin etwa 10.000 sogenannte Stadttauben. In anderen Großstädten wie München oder Hamburg sollen die Zahlen ähnlich sein.

Das ist viel.

Als absolute Zahl klingt das schon viel, aber man muss dazu auch sagen, dass wir deutlich weniger geworden sind. Früher – also in den frühen 2000er-Jahren – wurde geschätzt, dass es in Berlin rund 40.000 Brutpaare gibt. Paare! (Berliner Morgenpost)

Das waren noch Zeiten!