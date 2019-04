Gerechtigkeit

Eine Stadtplanerin erklärt, warum Enteignungen kein Sozialismus sind – sondern Demokratie

Maren Harnack sagt, Wohnraum ist eine Frage der Gerechtigkeit.

Mit Bafög ein WG-Zimmer in Hamburg finden? Mit dem Einstiegsgehalt eine kleine Wohnung in Berlin? Beides ist fast unmöglich.



Zehntausende sind am vergangenen Samstag gegen explodierende Mieten auf die Straße gegangen. Im Kampf um die Innenstädte der Metropolen wird auch der Ton immer härter (SPIEGEL ONLINE). Aus "Immobilienhaien" sollten "Fischstäbchen" werden, hieß es unter anderem.



Bei Transparenten und Sprüchen bleibt es nach der Demonstration diesmal nicht. Denn parallel startete die Bürgerinitiative "Deutsche Wohnen enteignen", die den größten privaten Immobilienfirmen Berlins den Grundbesitz wegnehmen will. (SPIEGEL ONLINE)

Wäre das Volksbegehren erfolgreich, würden die 200.000 Wohnungen an das Land Berlin gehen – gegen Entschädigungen in Milliardenhöhe. Das deutsche Grundgesetz erlaubt das zwar, der entsprechende Artikel kam aber noch nie zum Einsatz. All das ist also ein Experiment.



Aber kann das wirklich gut gehen? Wo gab es in Deutschland bereits Enteignungen? Und wie gehen andere Städte mit der Wohnungsnot um?

Darüber haben wir mit Maren Harnack gesprochen. Die Architektin und Stadtplanerin ist Professorin für Städtebau und städtebauliches Entwerfen an der "Frankfurt University of Applied Sciences".

Frau Harnack, sind Enteignungen eine gute Idee – oder utopischer Unsinn?



Ich finde, dass die Diskussion derzeit eine ganz komische Richtung nimmt. Enteignungen sind in Deutschland möglich und es gibt sie bereits regelmäßig. Zum Beispiel, damit Flughäfen und Autobahnen gebaut werden können.

Haben Sie ein Beispiel?



Beim Bau der Messe Stuttgart. Da gab es starken Widerstand der ansässigen Landwirte, weil es um sehr guten Boden ging. Also wurde mit Enteignung gedroht, um die Messe zu bauen. Es wurde sogar ein spezielles Gesetz erlassen, für den Fall, dass die Landwirte nicht kooperieren. Man hat sich dann aber vorher geeinigt.

Da ging es um Nutzflächen. Gibt es Beispiele, die Wohnraum betreffen?



In der Diskussion um den Braunkohletagebau geht es immer auch um Enteignung von Privatpersonen. Da verschwinden ganze Dörfer. Die Leute werden natürlich entschädigt und bekommen die Möglichkeit, anderswo zu wohnen. Aber viele gehen nicht, weil sie das gut finden oder sowieso ihr Haus verkaufen wollten. Sondern eben mit dieser Drohung im Nacken: Wenn ihr jetzt nicht verkauft, werdet ihr enteignet.