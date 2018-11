Im Restaurant "Spill" in Malmö wechselt die Karte täglich, ein festes Menü gibt es nicht. Denn welches Gericht auf den Teller kommt, hängt davon ab, was anderswo weggeworfen wurde.

Mitinhaber und Gründer Erik Andersson arbeitete als Sternekoch in einem Szene-Restaurant und konnte es irgendwann einfach nicht mehr sehen: Kiloweise wanderte leckeres, frisches Essen in den Müll. In der EU sind es jährlich rund 88 Millionen Tonnen Lebensmittel, die verschwendet werden. Etwa 17% davon landen in den Müllcontainern des Einzelhandels und von Restaurants. (Europäisches Parlament)