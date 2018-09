Also begann Greta, sich zu informieren. Sie las viel. Sehr viel. "Greta ist sehr intelligent, hat ein fotografisches Gedächtnis und erinnert sich an alles, was sie liest", sagt ihre Mutter gegenüber der taz, "sie nimmt Sachen in sich auf, setzt sich lange allein damit auseinander und kommt dann mit einer Antwort."

Gretas Antwort ist konsequent: Seit ihrem zwölften Lebensjahr isst sie kein Fleisch mehr und beschloss zum selben Zeitpunkt, niemals zu fliegen. Doch ihre Aktionen allein ändern natürlich nicht viel am Klima. Dafür braucht es die Politik. In einem Gastbeitrag in der schwedischen Zeitung Svenska Dagbladet schrieb Greta: "Was ihr tut oder nicht tut, wird mein ganzes Leben bestimmen und das meiner Kinder und Enkel."

Der jetzige Protest ist Gretas nächster Versuch, etwas zu verändern. Laut Schulpflicht müsste Greta allerdings eigentlich im Klassenzimmer sitzen. Dem Guardian sagte sie dazu: