Wenn Robby aber wie ein Mensch aufgewachsen ist und sich angeblich wohl fühlt – warum soll er dann nach über 40 Jahren mit anderen Affen zusammenleben?

2 Was sagen die Zirkusgegner?

Dass Robby bei Menschen aufgewachsen ist, ist nur die eine Seite der Geschichte. Denn natürlich wurde Robby im Zirkus nicht wie ein Haustier oder Familienmitglied gehalten, sondern vor allem als Attraktion genutzt, erklärt Dr. Yvonne Würz. Die Biologin arbeitet beim Tierschutzverein PETA als Referentin für Tiere in der Unterhaltungsbranche.

Würz sagt: "Dass das Wohlergehen von Robby für Zirkusdirektor Köhler an erster Stelle steht, ist ein typisches Zirkusmärchen. Wäre dem so, hätte er den Menschenaffen schon vor vielen Jahren an die Auffangstation übergeben, statt ihn in einem kleinen Anhänger quer durch Deutschland zu karren und in einem lächerlichen Frack vor johlendem Publikum Roller fahren zu lassen."