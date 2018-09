Damit das nach diesem Sommer nicht wieder passiert, räumten am Samstag tausende Freiwillige am Rheinufer auf – von der Quelle in der Schweiz bis zur Mündung in den Niederlanden. Den Veranstaltern von "RhineCleanUp" zufolge, die die Aktion organisierten, nahmen 59 Städte daran teil, die entlang des Flusses liegen – in Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden und der Schweiz.