Future

Warum der Studienabbruch die beste Entscheidung meines Lebens war

Noch eine Woche bis zur Chinesisch-Klausur. Die Unterlagen lagen auf meinem Schreibtisch, ich seit Tagen in meinem Bett. Mir war unwohl, übel, und mir fehlte jede Motivation, aufzustehen.

Das war Anfang 2017. Zu diesem Zeitpunkt studierte ich gerade Wirtschaft und Kultur Chinas im dritten Semester an der Uni Hamburg. An diesem Tag in meinem Bett wusste ich noch nicht, dass ich wenige Tage später einem Mitarbeiter des Campus-Centers meine Exmatrikulation in die Hand drücken würde. Plötzlich fiel es mir leicht: Ich brach mein Studium ab. Und das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens.

29 Prozent aller Bachelorstudierenden brechen ihr Studium vorzeitig ab.

Das hat eine Studie des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) ergeben. An Universitäten ist die Abbruchquote mit 32 Prozent sogar noch etwas höher als an Fachhochschulen, an denen 27 Prozent der Studierenden ihr Studium vorzeitig beenden. Die meisten von ihnen brechen nach dem ersten oder zweiten Semester ab, knapp die Hälfte. Im Durchschnitt brechen Studierende nach 3,8 Semestern ab. Keiner von den Studienteilnehmenden begann danach ein neues Studium.

Für einen Abbruch gibt es der Studie zufolge unterschiedliche Gründe. 30 Prozent aller Studienabbrecherinnen und Studienabbrecher konnten nach eigenen Angaben die Leistungsanforderungen im Studium nicht bewältigen. 15 Prozent wollten lieber praktisch arbeiten. 17 Prozent aller jungen Menschen ging es wie mir: Es mangelte nach einiger Zeit an Motivation.

Zu Beginn des Studiums wusste ich, was ich wollte – Journalistin werden. Mit dem Studium in Hamburg wollte ich mich thematisch spezialisieren, das sei wichtig mit diesem Berufsziel, hatte ich immer wieder gehört. Und alles rund um China interessierte mich schon lange. Das Problem war nur: Plötzlich langweilten mich die Seminare zur chinesischen Kultur, das Lernen der chinesischen Schriftzeichen überforderte mich, und die Themen für die Hausarbeit interessierten mich gar nicht.