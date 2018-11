"Bag To Life" stellt seit 2010 Taschenunikate und Accessoires mit besonderen Details aus gebrauchten Materialien der Flugzeugindustrie her - macht also sogenanntes Upcycling. So verwandeln sich zum Beispiel entsorgte Rettungswesten in Umhänge-Taschen mit Reißleine oder Fallschirmseide in Kosmetiktaschen – inklusive, klar, Trillerpfeife.