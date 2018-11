Woher genau dieser Müll stammt, weiß ich am Ende der Woche nicht einmal genau. In der weißen Plastiktüte haben die Freunde Walnüsse aus ihrem Garten mitgebracht, die ich in ein Glas umgefüllt habe.

Und welche Erkenntnisse habe ich aus dieser Müllanalyse gewonnen?

Dass ich vieles besser machen kann. Eines meiner größten Probleme: Ich bin faul. Wenn es in dem einen Supermarkt nur abgepackte Tomaten gibt, habe ich keine Lust nach der Arbeit noch in einen anderen Supermarkt zu gehen. Wenn ich heute Ratatouille kochen möchte, warte ich nicht, bis ich die Zutaten am Samstag auf dem Markt um die Ecke kaufen kann, sondern kaufe sie sofort – auch wenn sie in Plastik verpackt sind. Auf Schokolade möchte ich nicht jeden Tag verzichten und auf viele Produkte aus dem Badezimmer auch nicht.

Was kann ich trotzdem ändern, um Plastikmüll zu vermeiden?

Mit einem Müllberg mitten in der Wohnung konfrontiert, lässt es sich leichter über Problemlösungen nachdenken. Ich beschließe, in Zukunft doch noch mal in einem anderen Supermarkt nachzusehen, ob es die Bio-Gurke auch ohne Plastikfolie gibt. Und auf in Plastik verpackte Cherry-Tomaten zu verzichten, wenn ich stattdessen auch große, unverpackte Tomaten kaufen kann.

Ich möchte über plastiklose Alternativen im Badezimmer nachdenken und öfter auf mehrmals verpackte Lebensmittel verzichten.

Konkret heißt das erst einmal: