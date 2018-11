Warum ist das wichtig?

Jeden Tag landen Tonnen an Verpackungen und Folien in der Natur – weil wir sie achtlos wegwerfen. Da Plastik nur sehr langsam zersetzt wird, bleibt der Müll Jahrzehnte in der Umwelt. Vor allem in den Meeren sammeln sich so Plastikteilchen an, die zur Bedrohung für Tiere und Umwelt werden. Forscher haben festgestellt, dass unter anderem Wale und Haie von den Kleinstteilchen bedroht sind (bento).