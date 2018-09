Was hat Slat vor, um den Plastikmüll aus den Meeren zu holen?

Das System, das er zusammen mit seinen Kollegen entwickelt hat ist so simpel, wie kompliziert: Zwischen zwei Bojen wird eine insgesamt 600 Meter lange, biegsame Röhre gespannt. Von dieser Röhre hängt der sogenannte "Vorhang" nach unten ins Wasser. So kann der Müll weder über die Röhre, noch darunter her schwimmen.

Durch die Strömung, Wind und Wellen werde sich ein "U" bilden, so die Hoffnung der Forscher. In dieser künstlichen Bucht sammelt sich der Müll. Durch Sensoren wird dann signalisiert, wann sich genug Müll angesammelt hat. Alle sechs bis acht Wochen soll dann der Müll mit einem Schiff aus dem Wasser gesaugt und an Land gebracht werden. Dort wird er recyclet.