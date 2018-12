Rinder oder Schafe fressen herumfliegende Tüten und Plastikartikel auf der Weide, dann landen Plastikpartikel in unseren Mägen. Auch Meerestiere verschlingen den Müll im Ozean. Erst kürzlich verendete zum Beispiel ein Wal an acht Kilogramm Plastik in seinem Magen. (bento)