Ich verzichte schon länger auf Plastiktüten und verwende stattdessen Stoffbeutel. Obst und Gemüse kommt wöchentlich in der Bio-Kiste. Dennoch besteht mein Hausmüll hauptsächlich aus Kunststoff. Das soll sich nun ändern. Doch schon der erste Einkauf im Supermarkt stellt mich auf die Probe. Ich stehe vor dem Kühlregal und frage den vorbeieilenden Mitarbeiter, ob es die Milch nicht auch in Flaschen gebe. "Nein, gibt es nicht", sagt er und läuft weiter.

Käse hole ich an der Frischetheke. "Aber bitte nicht einpacken." Etwas unbeholfen fummle ich meine mitgebrachte Dose aus dem Einkaufswagen und stelle sie auf die Theke. Die Verkäuferin schaut mich irritiert an, sofort habe ich das Gefühl, mich erklären zu müssen: "Ich möchte auf Plastik verzichten." Sie rollt mit den Augen, aber packt Gouda und Camembert in die Dose und drückt mir den Beleg in die Hand. Mein erstes Erfolgserlebnis.