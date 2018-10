Today

Sprengsätze in Post von Obama und Clinton gefunden – Briefbombe auch im CNN-Gebäude gefunden

Was wir bislang wissen

In der Post der früheren US-Präsidenten Barack Obama und der ehemaligen Außenministerin Hillary Clinton sind Sprengsätze entdeckt worden. Auch im Time Warner Center in New York wurde eine Briefbombe gefunden. Das Gebäude, in dem der Nachrichtensender CNN seinen Sitz hat, wurde evakuiert. Bereits am Montag wurde eine ähnliche Briefbombe bei dem US-Milliardär George Soros gefunden.

Was ist bislang bekannt?

Verschiedene Medien berichteten, dass der Secret Service ein verdächtiges Paket an das Büro von Hillary Clinton abgefangen hatte. Kurze Zeit später wurde bekannt, dass der Secret Service ein weiteres, möglicherweise explosives Paket entdeckt habe, das an Ex-US-Präsident Barack Obama adressiert gewesen sei.



Ebenfalls am Mittwochmorgen wurde das Time Warner Center inmitten von Manhattan evakuiert, nachdem dort ein verdächtiges Paket gefunden wurde. Später stellte sich heraus, dass es sich auch hier um eine Bombe handelte. In dem Gebäude hat auch der Nachrichtensender CNN seinen Sitz. CNN berichtete außerdem, das Paket mit der Bombe sei an den ehemaligen CIA-Chef John Brennan adressiert gewesen. Dieser gilt als scharfer Kritiker von Präsident Donald Trump.

Der Sender unterbrach seine Live-Berichterstattung mit dem Hinweis, es gebe einen Feueralarm. Seitdem wird aus dem Studio in der Hauptstadt Washington gesendet.