Was ist "The Ocean Cleanup"?

Schätzungsweise 140 Millionen Tonnen Plastikmüll treiben in den Ozeanen. "The Ocean Cleanup" ist das Projekt eines inzwischen 24-jährigen Wunderkindes aus den Niederlanden: Boyan Slat. Er will mit riesigen Schwimmbarrieren den auf der Meeresoberfläche treibenden Plastikmüll aufsammeln. Die Barrieren sind etwa 600 Meter lange gekrümmte Schläuche. Müll, der durch die Strömung gegen die Schläuche getrieben wird, verfängt sich in der Krümmung – und kann später eingesammelt werden. Anders als bei Netzen verfangen sich in den Barrieren keine Lebewesen.