Was ist das Verpackungsregister LUCID?

Das ist ein Register, in das sich in Zukunft unter verpackungsregister.org alle Unternehmen verpflichtend eintragen müssen, wenn sie Plastik herstellen und an Endverbraucher in Umlauf bringen.

Hier wird dann auch veröffentlicht, wie viel Plastik hergestellt oder vertrieben wird.

Für ihr in Umlauf gebrachtes Plastik müssen die Unternehmen dann Lizensgebühren an eines der Dualen Systeme zahlen, wie den Grünen Punkt, die das Recycling in Deutschland organisieren.

Warum wurde dieses Verpackungsregister eingeführt?

Deutschland ist europäischer Rekordhalter bei der Produktion von Verpackungsmüll. Damit soll laut Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) Schluss sein.

Das aktuelle System funktioniert nur mäßig. Auch wenn das Kunststoffrecycling seit In-Kraft-Treten der Verpackungsverordnung 1991 von drei auf über 50 Prozent gestiegen ist, ist noch Luft nach oben.