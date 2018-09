Weniger Fleisch essen, weniger fliegen, generell weniger konsumieren und vor allem Produkte, die fair hergestellt wurden – wir wissen alle, was wir machen müssen, damit Erde und Menschen gesund werden und bleiben. Warum fällt es uns so schwer, das auch zu tun?

Weil die meisten anderen das auch nicht machen. Es fühlt sich blöd an, in den Harz zu fahren, wenn die Freunde nach Mallorca oder Thailand fliegen. Es ist anstrengend und in unserer glitzernden Konsumwelt beinahe unmöglich, nachhaltig zu leben. Man müsste ständig gegen den Strom schwimmen.

Um uns herum ist alles so organisiert, dass es sehr schwer ist, nachhaltig zu handeln – da hilft mir das reine Wissen über nachhaltigen Konsum nur wenig. Außerdem: Die negativen Auswirkungen meines Verhaltens bekomme ich nicht direkt zu spüren. Uns fehlt also das unmittelbare Feedback auf unser Handeln, was für menschliches Lernen sehr wichtig ist.