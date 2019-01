Wenn das Fleisch dann noch aus Argentinien kommt statt vom Bauern um die Ecke, wird es noch schlimmer. Bedeutet: Avocado und Fleisch sind beide nicht wirklich nachhaltig. Wir sollten uns beides also nur ab und zu mal gönnen.

Eingeschweißte Bio-Gurke oder unverpackt und konventionell?

Gurken sind ein Sonderfall im Supermarkt: "Bei ihnen erfüllt eine Plastikhülle hauptsächlich den Zweck, Transportschäden und damit Lebensmittelverluste zu reduzieren", sagt Rettenmaier. "Man geht davon aus, dass die Verluste bei eingeschweißten Gurken etwa ein Drittel geringer sind, was in der Ökobilanz mehr ins Gewicht fällt als die Plastikhülle.“

In jedem Fall ist also die eingeschweißte Gurke besser, ob bio oder nicht. Einige Supermärkte nutzen die Verpackung aber auch, um das Bio-Gemüse allgemein zu kennzeichnen. "Da Bio-Produkte den kleineren Massenstrom ausmachen, wird die Bio-Ware verpackt – was unter diesen Randbedingungen zu einem geringeren Plastikverbrauch führt", sagt Rettenmaier. Wenn jedes konventionelle Produkt eingeschweißt würde, gäbe es deutlich mehr Müll. Helfen würden alternative Kennzeichnungsmethoden, mit denen manche Supermärkte experimentieren. (bento)

Mandel- oder Kuhmilch: Was ist nachhaltiger?

Bei Pflanzendrinks kommt es immer auf den Inhalt an: "Mandeln haben grundsätzlich einen schlechten Wasser-Fußabdruck, weil sie in Kalifornien oder Südeuropa angebaut werden, wo Wasser relativ knapp ist", sagt Rettenmaier. "Wenn man betrachtet, wie gering der Mandelanteil in einem Liter Mandelmilch ist, relativiert sich dies zwar, kann aber immer noch zu einem höheren Wasser-Fußabdruck führen im Vergleich zur Kuhmilch." Wieder kommt es bei unserer Entscheidung darauf an, welcher Aspekt uns besonders wichtig ist. Denn beim CO2-Fußabdruck ist die Sache dem Experten zufolge eindeutig: "Hier schneidet die Mandelmilch klar besser ab."

Eine bessere Wahl fürs Klima wäre Hafermilch – viele Hersteller werben damit, dass sie nur Hafer aus Deutschland für die Produktion verwenden. Der Albert-Schweitzer-Stiftung zufolge verbraucht ein Haferdrink in der Produktion nur 39 Prozent so viel Energie wie Kuhmilch, bei den Treibhausgasen liegt die Hafervariante bei 31 Prozent (bezogen auf 100 Prozent bei der Kuhmilch).

Joghurt im Glas oder Plastikbecher?

Wenn wir Joghurt im Glas kaufen, ist das nur nachhaltiger, wenn die Gläser nach unserer Rückgabe noch häufig benutzt werden. "Mehrwegsysteme brauchen für eine gute Bilanzbewertung hohe Wiederverwendungsraten", sagt Benedikt Kauertz. Außerdem sollten die schweren Glasbehälter nur kurze Strecken zurücklegen – vor allem, weil sie durch Pfandsysteme hin und wieder zurück transportiert werden müssen. Das sehen wir im Supermarkt nicht auf den ersten Blick. Und je weniger Hersteller Joghurt im Mehrweg-Glas anbieten, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit.

Und vor allem Gläser, die später im Container landen, sind problematisch: Zum Beispiel, wenn wir uns für Mais im Glas statt in der Konservendose entscheiden. Zwar lässt sich das Glas später einschmelzen und so recyceln, allerdings ist das auch das sehr energieintensiv – da wäre eine dünne Konservendose die bessere Wahl. (Süddeutsche Zeitung)