Ebenfalls täglich im Gebrauch sind Deos. Die Aluminiumsalze darin sind sehr effektiv und schweißhemmend, allerdings stehen sie ebenfalls im Verdacht die Haut zu schädigen und zu irritieren. Dieses Sensitiv-Deo von lavera enthält kein Aluminium und wirkt durch natürliche keimhemmende Essenzen sowie ätherische Öle.



Irgendwann ist es so weit – plötzlich kann man dir am Gesicht ablesen, ob du am Abend davor rechtzeitig im Bett oder die ganze Nacht feiern warst. Da greift man dann gern zu Cremen und Tinkturen, die "Anti-Aging", "Sichtbare Straffung" und "Revitalisierung in 2 Minuten" versprechen. Der Haken? Die meisten davon beinhalten Silikone, die in den Abfluss und damit die Umwelt gelangen.



Natürliche Peelings und Anti-Age-Pflege



Für dich ist das zwar nicht (direkt) gesundheitsschädigend, aber – wie wir schon bei den Shampoos gehört haben – tendiert der Stoff dazu, Dinge schichtartig zu überziehen. Im Fall der Hautcreme verstopfen auf Dauer dann die Poren. Die Inhaltstoffe dieser straffenden Augenpflege sind hingegen unschädlich und pflegen die Haut.