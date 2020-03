Funktioniert das auch?

Es ist tatsächlich relativ unkompliziert, mit der Pflanze spazieren zu gehen – zumindest am Anfang. Die Reaktionen meiner Mitmenschen: Im Café fragt mich der Kellner, was das denn sein soll, was ich da mit mir rumtrage; eine Schülergruppe in der Nähe des Görlitzer Parks will wissen, ob das Hanf sei, was da aus dem Topf ragt.