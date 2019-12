bento: Nachhaltigkeit und Minimalismus gehören für dich also zusammen?

Mimi: Ja, auf jeden Fall! Nachdem ich alles aussortiert hatte, habe ich schnell gemerkt, dass ich immer noch sehr viel Müll produziere. Daraufhin habe ich begonnen, mich mit alten Hausmitteln zu beschäftigen und stelle viele Reiniger zum Beispiel selbst her. Hier in Berlin gibt es mehrere Unverpacktläden und Cafés, die Wert auf Nachhaltigkeit legen, es ist also relativ einfach für mich, so zu leben.