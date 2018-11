Gerechtigkeit

Ein 17-Jähriger starb, als er einen Obdachlosen rettete. Jetzt soll er dafür geehrt werden

Warum ein Mann, dessen Schwester vor vier Jahren ums Leben kam, dafür kämpft.

Frankfurt trauert um Mustafa Alptuğ Sözen. Der 17-Jährige kam Mitte November an der S-Bahn-Station Ostendstraße ums Leben, als er einem obdachlosen Mann helfen wollte. Eine Petition auf change.org fordert nun, die Haltestelle in "Alptuğ Sözen Station" umzubenennen.

Was war passiert?

Am 13. November entdeckte Alptuğ an der S-Bahn-Station Ostendstraße einen obdachlosen Mann, der hilflos auf den Gleisen lag – wie sich später herrausstellte, war der Mann stark betrunken. Alptuğ sprang auf die Gleise, um ihn zu retten, ein weiterer Obdachloser half ihm dabei. Kurz darauf konnte eine einfahrende S-Bahn nicht rechtzeitig bremsen und erfasste Alptuğ, der noch am Unfallort starb. Die beiden anderen Männer überlebten verletzt. (Frankfurter Rundschau)

Wer hat die Petition gestartet?

Um Alptuğ Sözen zu ehren und seiner zu gedenken, soll die S-Bahn-Station in Zukunft seinen Namen tragen. Das fordert eine Petition, die von Doğuş Albayrak gestartet wurde.

Albayrak steht in Kontakt mit Alptuğs Familie, denn er kann nachempfinden, wie es ihr gerade gehen muss. Seine Schwester Tuğçe wollte 2014 einen Streit auf einem Parkplatz schlichten und bekam dabei einen harten Faustschlag ab. Sie stürzte und erlitt schwere Hirn- und Schädelverletzungen. Zwei Wochen lag sie im Koma, dann wurden die lebenserhaltenden Maschinen abgestellt. Tuğçe Albayrak starb an ihrem 23. Geburtstag. (SPIEGEL ONLINE)

Tuğçes Familie hat damals den Verein Tuğçe Albayrak e.V. gegründet. Der Verein soll laut Website dazu beitragen, "dass Gewalt in der Gesellschaft ganz unten steht und Nächstenliebe ganz oben".

Doğuş Albayrak ist der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Vereins.

Auf der Petitionsseite schreibt er:

"Vor fast genau 4 Jahren ist meiner Schwester Tuğçe Albayrak ähnliches widerfahren. Auch Tuğçe hat anderen Menschen in Not geholfen. Sie hat nicht weggeschaut, als Sie zwei minderjährige in Not gesehen hat. Sie ist eingeschritten und auch Tuğçe hat Ihren Mut mit Ihrem Leben bezahlen müssen. Deshalb haben wir als Tuğçe Albayrak Verein den Kontakt zu den Eltern von Alptuğ gesucht und gefunden. Wir haben mit ihnen gesprochen und wissen, dass die Umbenennung der Station in "Alptuğ Sözen" der Familie immer als ein Trostpflaster dienen wird. Alptuğ Sözen darf nicht vergessen werden."

Welche Reaktionen gibt es?

Das Vorhaben erhält prominente Unterstützung: Peter Feldmann, Oberbürgermeister von Frankfurt am Main, schrieb auf Facebook, dass er sich für die Umbenennung der Station oder ein "anderes würdiges Gedenken" einsetze.