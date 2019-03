Tatsächlich gibt es vereinzelt Kritik an dem Grenzwert von 40 Mikrogramm. Die WHO hält bislang dennoch an dem Wert fest. Und die EU prüft die Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxid – allerdings kommt für sie nur eine verschärfung der Werte in Frage (SPIEGEL ONLINE)

Ausgestattet mit einem Messgerät und zwei Experten an seiner Seite will Mario Barth nun testen, wie hoch die Stickoxid-Belastung im Alltag ist. Sie zünden die Kerzen auf einem Adventskranz an, Barth hält das Messgerät darüber. Innerhalb kurzer Zeit misst dieses einen Wert von 75 Mikrogramm Stickstoffdioxid. Barth gibt röchelndes Husten von sich, die Wissenschaftler sind sich einig: Da sei man schon fast tot.