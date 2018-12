Welche Herausforderung gab es dabei – und wie hast du sie gemeistert?

Die größte Herausforderung war für mich, meine Arbeit am Blog, Drehs und andere Jobs mit meinem Engagement am Jungen Staatstheater zu kombinieren. Das ging von der Stressbelastung schon ziemlich ans Limit. Auch weil ich oft zwischen Berlin und Karlsruhe hin und her pendeln musste.

Aber dank der Unterstützung der Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, und meines sehr verständnisvollen Partners konnte ich das alles schaffen. Außerdem habe ich mich professionell coachen lassen, um mehr Struktur in meine Arbeit zu bringen, leichter Entscheidungen zu treffen und auch um öfter mal nein zu Dingen sagen zu können. Die Arbeit mit der Coachin hilft mir also, klar meine Bedürfnisse an mein berufliches und privates Umfeld zu formulieren.