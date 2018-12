Darauf hat sich die Regierung nun geeinigt:

Züge, Busse und Bahnen werden nichts mehr kosten.

Der Umsonst-Verkehr wird schon zum Sommer 2019 eingeführt.

Zur Finanzierung sollen Autopendler stärker besteuert werden.

Die Idee dahinter: Durch mehr offenen Nahverkehr soll die Umwelt und das Klima geschont werden, weil dann (hoffentlich) weniger Menschen in ihren eigenen Autos unterwegs sind. In Deutschland sind solche Pläne noch in weiter Ferne.

Um fair zu sein: Luxemburg hat nur etwa 600.000 Einwohnerinnen und Einwohner, weitere etwa 200.000 Menschen pendeln täglich aus Nachbarländern wie Deutschland und Frankreich zur Arbeit nach Luxemburg.