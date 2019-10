Wurst, Fleisch und Käse sind im Kühlregal eigentlich immer in Plastik eingepackt. Wenn es keine Metzgerei in deiner Nähe gibt, solltest du, wenn möglich, diese Produkte an der Frischetheke des Supermarkts kaufen. Klar, das ist etwas teurer.



Aber so sparst du einiges an Verpackung. Wenn du Glück hast, packen dir die Verkäufer deinen Einkauf sogar in eine mitgebrachte Vorratsdose. Einfach mal nachfragen. Im Kühlschrank bewahrst du Käse und Wurst dann am besten in Edelstahl- oder Glasboxen auf.

3.

Selber machen vs. Fertiggericht