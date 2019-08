Ich kann mir vorstellen, in die Berge zu ziehen, obwohl ich eigentlich gerne in der Stadt lebe – doch in den Städten wird es wohl unerträglich werden, bei den steigenden Temperaturen. Trotzdem will ich dann mit Menschen zusammen daran arbeiten, die Probleme für die Menschen so gering wie möglich zu halten, vielleicht bei einer NGO oder in der Regierung.

Ich würde mich stark dafür einsetzen, dass wir alle am gleichen Strang ziehen und alle das gemeinsam ausbaden müssen, was wir angerichtet haben. Und nicht, dass einige Privilegierte ihr Leben weiterleben können, wie bisher. Auch ich – als Privilegierter – müsste anfangen, die knappen Ressourcen noch mehr zu teilen.

Es wird auch sehr große Herausforderungen durch Fluchtbewegungen geben: Die meiste Migration gibt es nicht zwischen Kontinenten, sondern innerhalb von Kontinenten – in afrikanischen Metropolen wird es unvorstellbare Flüchtlingslager geben. Einige würden weiterhin versuchen, nach Europa zu kommen – wie geht man dann damit um? Das wäre natürlich eine riesige gesellschaftliche Herausforderung, sich da nicht spalten zu lassen. Menschen werden das Gefühl haben, zu verlieren, nur weil sie gemeinsam mit knapperen Mitteln auskommen müssen. Ursprüngliche soziale Konflikte würden sich weiter verschärfen.

Und allein die Ressourcenknappheit könnte zu neuen sozialen Problemen führen: Wenn es zum Beispiel sehr beschränkte Trinkwasservorräte gibt – gibt es dann eine Mindestration für jeden Menschen, oder bekommen es nur diejenigen, die das Geld dafür haben? Verdurstet man, wenn man es nicht bezahlen kann? Man merkt jetzt schon in wasserarmen Regionen der Erde, dass Wasser nicht mehr als Menschenrecht wahrgenommen wird.

Wahrscheinlich gäbe es auch wahnsinnige logistische Aufgaben, weil wir eine Landwirtschaft ohne Boden managen müssen – mit sich ausbreitenden Wüsten und mit noch mehr Menschen, die mit noch weniger Ressourcen auskommen müssen.

Ich kann mir vorstellen, keine Kinder in so eine Welt setzen zu wollen – je nachdem, wie schlimm es wird. Ich glaube aber, dass es immer nötig und möglich sein sollte, die Menschheit irgendwie fortzuführen. Ich denke, dass der Mensch von Grund aus positiv ist und dass wir auch trotz all dieser Krisen glücklich sein können. Ich will nur verhindern, dass sich die Menschheit selbst zerstört."