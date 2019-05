Streaming

Warum die finale Szene zwischen Jon und Daenerys schon lange klar war

Und nebenbei geklärt wurde, wer nun "der Prinz, der verheißen wurde" ist.

Nach acht Jahren Blut und Feuer geht "Game of Thrones" zuende. Einige Fans sind enttäuscht, andere halten das Finale für einen gelungenen Abschluss nach all den Machtspielen. Wie der Konflikt um den Thron aufgelöst wurde, passt perfekt zu all den Ränkespielen in Westeros.

Dennoch fragen sich viele: Was ist mit all den Andeutungen und mystischen Momenten der früheren Staffeln? Fast nichts davon spielte am Ende eine Rolle. Aber zumindest für eine wichtige Erzählung scheint das nicht zu stimmen.

Im "Game of Thrones"-Finale gibt es eine Szene zwischen Jon und Daenerys, die die wohl wichtigste Prophezeiung der Erzählung auflöst – wir haben sie nur nicht bemerkt.

Worum geht es? Um die Legende von Azor Ahai, dem Prinzen, "der verheißen wurde".