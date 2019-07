Eine höhere CO2-Bepreisung allein wird nicht ausreichend sein, dass die bestehenden Technologien in den Erneuerbaren Energien so massiv ausgebaut werden, um den weltweit steigenden Energiebedarf zu decken.

Das kann nur der Staat regeln, direkt oder mit massiven Förderungen für die Privatwirtschaft.

Gäbe es denn Möglichkeiten, direkter bei Energieunternehmen einzugreifen?

Soweit ich das überblicke, gibt es in Deutschland noch niemanden, der eine staatliche Energieinfrastruktur will, einen staatlichen Energiekonzern, der den Ausbau der erneuerbaren Energien massiv vorantreibt. Ich persönlich hätte große Sympathien dafür, interessanterweise scheint das aber niemand so richtig zu fordern.

Frankreich und Schweden haben in den 80er-Jahren mit staatlichen Unternehmen massiv in die Atomenergie investiert – das ist natürlich etwas, was wir heute nicht wollen. Trotzdem wurden innerhalb von zehn Jahren im Elektrizitätsbereich die CO2-Emissionen enorm gesenkt, auch wenn das damals ein eher unwichtiger Aspekt war.

Bei der Bekämpfung von Finanz- und Eurokrise wurden in nächtelangen Diskussionen wichtige Entscheidungen getroffen. Auch bei der Bekämpfung des Klimawandels drängt die Zeit – weshalb wird trotzdem so zögerlich agiert?

Das hat sicher etwas mit dem Wachstumsdiskurs zu tun. Als Wirtschaftswissenschaftler bin ich so sozialisiert worden: Wachstum ist immer besser als kein Wachstum. Und auch unsere Politik richtet sich stark an diesem Ziel aus.

Aber im Fall der Klimakrise gibt es natürlich einen Zielkonflikt. Ein steigendes Bruttoinlandsprodukt führt eher zu steigenden CO2-Emissionen. Auf jeden Fall sinken sie nicht so sehr, wie wenn wir eine schwächelnde Wirtschaft haben. Die Finanzkrise war für das Klima eigentlich das beste, was hätte passieren können – denn währenddessen sind auch die CO2-Emissionen gesunken.

Wollen Sie sagen, um den Planeten zu retten, sollten wir die Wirtschaft so richtig schön ausbremsen?

Nein, aber die Forschung massiv stärken. Im Moment wissen wir noch nicht genau, wie wir wirklich alle Bereiche, nicht nur den Strom, CO2-neutral machen können. Da braucht es viel mehr Investitionen in Forschung und Entwicklung, etwa für Energiespeicher oder klimaneutrale Mobilität. Das sind große Aufgaben, die mit hohen Kosten verbunden sind, zumeist für die Privatwirtschaft. Und die ist oft nicht willens und teilweise ohne staatliche Unterstützung finanziell auch nicht in der Lage, das alles zu stemmen. Umso wichtiger ist, dass jetzt alles getan wird, um den notwendigen Wandel im großen Stil voranzutreiben.