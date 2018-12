Schon jetzt gilt der Eisverlust in Grönland als einer der Haupttreiber des Meeresspiegelanstiegs. Wenn das Eis in Zukunft weiter in diesem Ausmaß schmilzt, könnte es das ohnehin schon schnelle Tempo des Meeresspiegelanstiegs noch weiter beschleunigen, sagen nun die Wissenschaftler.