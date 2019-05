Streaming

Drag und weg: Die 13. Folge GNTM im Speed-Check

Wer ist sehr stark geschminkt und hat einen starken Hang zu Drama? Nein, gemeint sind nicht die Kandidatinnen bei Germany's Next Topmodel, sondern Drag Queens. In Folge 13 wurden bei der "Drag Edition" gleich vier von denen in der Modelvilla ausgesetzt, um endlich mal wieder Schwung in die Kiste zu bringen. Ob das gelungen ist, erfahrt ihr in unserem Schnellcheck.

So war die 13. Folge von GNTM:

Die Schnellzusammenfassung:

Weil Heidi sich wünscht, dass die in dieser Staffel wirklich sehr trantütig geratenen Jungmodels mal so richtig aus sich rauskommen, studieren sie diese Woche mit vier Drag-Künstlerinnen ein Tänzchen ein. Der Plan geht so mäßig auf, dafür kommen beim Fotoshooting große Gefühle auf. Das findet nämlich auf einem Fahrrad in zehn Metern Höhe statt.

"Muss das sein? Könnte man da nicht stattdessen irgendwas mit Photoshop machen?" fragt sich der Zuschauer, erinnert sich aber sogleich daran, dass die luftigen Höhen eine hervorragender Anlass für ein paar Tränen von Schneeflöckchen Simone sind.

Erfreuter als über den Drahtseilakt ist die über den dieswöchigen Gastjuror, Bill (nicht Tom!) Kaulitz. Der hat einen Job zu vergeben, erforderliche Fähigkeiten: Kaugummi-Kauen und in seinen fürchterlichen selbstdesignten Klamotten gut aussehen. Simone beherrscht beides, gewinnt, und sorgt für saure Schnuten rundherum.