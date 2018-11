Gerechtigkeit

Die Bilanz zu Bayern neuer Grenztruppe: 500 Polizisten auf 9 illegale Migranten

Seehofer und Söder sei Dank.

Die extra wiedergegründete bayerische Grenzpolizei, deren Aufgabe die Suche nach möglicherweise illegal Einreisenden sein soll, hat seit ihrem Arbeitsbeginn im Juli neun Migranten bei direkten Grenzkontrollen aufgegriffen. 500 Stellen waren für diese Aufgabe bereitgestellt worden.

Neun Migranten – ist das nicht ganz schön wenig?

Das kann man so sagen. Das Innenministerium in Bayern möchte deshalb darauf hinweisen, dass die Beamten in der Zeit auch im Grenzhinterland Kontrollen durchgeführt hätten und dabei zwischen Juli und September 203 illegale Einreisen aufgedeckt hätten. Zudem seien bis September bei Kontrollen 643 Rauschgift- und 140 Waffendelikte ans Licht gekommen. Immerhin.

Wer kontrolliert denn die Grenzen, wenn es nicht die 500 bayerischen Grenzer tun?

Seit Herbst 2015 kontrolliert die Bundespolizei drei Grenzübergänge zwischen Bayern und Österreich, obwohl das dem Schengen-Abkommen widerspricht.

Die Grenzpolizei kommt auch nur zum Einsatz, wenn sie von der Bundespolizei angefordert wird. Ein Gutachten der grünen Bundestagsfraktion hält die bayerische Grenzpolizei sogar für verfassungswidrig – weil der Bund für die Grenzen zuständig ist, nicht die Länder. (SPIEGEL ONLINE)

Die Bundespolizeidirektion hat seit Januar über 7800 illegale Einreiseversuche an der deutsch-österreichischen Grenze registriert. Ob die neun von der Grenzpolizei entdeckten Menschen hier mit eingerechnet sind, ist unklar.

Was sagt die Opposition in Bayern?

Die ist empört und hält die Grenzpolizei für eine riesige Ressourcenverschwendung.