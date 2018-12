Er hoffe, dass die Generation seiner Enkelkinder besser wisse als seine eigene, wie klein die Erde wirklich sei und wie limitiert auch die Ressourcen seien. Dass es sich lohne, mit den Nachbarn auszukommen und dass Träume wertvoller seien als Geld.

Dass Jungen und Mädchen Dinge gleich gut können. Dass die eigene Sichtweise immer unvollständig bleibe. Dass man für Dinge, die es wert sind, auch mal ein Risiko eingehen sollte.

"Ich wünschte mir, ich könnte durch eure Augen in die Zukunft schauen. In eure Welt und wie ihr sie seht. Das geht leider nicht und deswegen ist das Einzige, was mir bleibt, zu versuchen, eure Zukunft möglich zu machen. Und zwar die beste, die ich mir vorstellen kann."