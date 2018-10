Die Zeit zu handeln, ist jetzt: Über 10.000 Menschen demonstrierten am Wochenende in der finnischen Hauptstadt Helsinki. Bei dem Klimamarsch "The Time to Act is Now!" forderten sie, dass sich so schnell wie möglich mehr Menschen dafür engagieren, den Klimawandel zu stoppen.



In Helsinki mit dabei: die 15-jährige Greta Thunberg aus Schweden. Sie hielt eine Rede, für die sie viel Applaus bekam.