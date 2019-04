Es wäre so, als ob man das ganze Jahr über Pfand für seine Getränke zahlt, man aber nur einmal im Jahr sein Leergut zurückbringen kann. Dann gibt es zwar auf einen Schlag eine vergleichsweise hohe Summe, das hilft das Jahr über aber nicht, wenn man wirklich darauf angewiesen ist. Dieses Pfandgeld mag für die Leute uninteressant sein, die ihre leeren Flaschen eh wegschmeißen, weil sie zu faul sind zum Pfandautomaten zu gehen und das Geld lockerer haben – für Andere mit weniger Einkommen kann genau dieses Geld die letzten Tage eines Monat überbrücken.

Reiche Leute könnten sich ihre Reisefreiheit erkaufen. Arme Menschen nicht.

Ähnlich sieht es auch bei höheren Preisen zum Beispiel für Flüge aus. Ein Manager, der ohnehin auf Firmenkosten fünf Mal die Woche von Hamburg nach München und zurück fliegt, den werden die teureren Preise nicht interessieren. Für junge Familien, die Geld sparen, um einmal im Jahr in den Urlaub zu fliegen, schmerzen die höheren Preise dann deutlich mehr.

Ja, Flüge sind ohnehin schlecht für die Umwelt und sollten als Luxus gesehen werden. Aber das Problem ist hier ein anderes: Die Preiserhöhung, die eine CO2-Steuer im ersten Moment darstellen würde, wäre für Besserverdiener vielleicht ein bisschen ärgerlich, für Geringverdiener könnte sie unbezahlbar werden.

Reiche Menschen könnten sich mit ihrem Geld aus der Situation herauskaufen. Sie würden die höheren Preise zahlen und es teilweise nicht einmal merken. Sie könnten weiterhin reisen, Fleisch essen und Auto fahren. All das würde für Geringverdiener nicht gelten.

Eine CO2-Steuer könnte damit ein Problem verschärfen, das unsere Gesellschaft ohnehin hat: Eine sich immer weiter aufspaltende Lebenswelt entlang der Grenze von Arm und Reich. Und dabei ginge es nicht nur um sogenannte Luxusgüter.

Ein Beispiel: Statt mit dem Auto einfach mit der Bahn fahren ist in der Stadt leicht zu machen. Auf dem Land nicht.

"Lass das Auto einfach stehen und nimm die Bahn, das ist viel klimafreundlicher!" – so ein Spruch ist vollkommen richtig und gleichzeitig so falsch. Denn Deutschland besteht eben nicht nur aus Berlin, Hamburg, München und Köln. Besonders auf dem Land gibt es so etwas wie öffentlichen Nahverkehr praktisch nicht. Wenn dort die Auszubildene zur Krankenschwester zur Arbeit muss, dann geht das oftmals eben nur mit dem Auto.

Soll sie stattdessen 30 Kilometer mit dem Fahrrad fahren, um das Klima zu schützen? Das wäre mehr als unwahrscheinlich. Am Ende des Jahres würde sie trotzdem weniger Geld zurückbekommen als Menschen, die auf die ÖPNV zurückgreifen können, obwohl sie nichts dafür kann, dass sie die Strecke mit dem Auto fahren muss.

Die CO2-Steuer ist in der Theorie eine gute Idee, sie ist in der Praxis aber nicht gerecht umzusetzen.

Es würde zu viele Ausnahmen geben, zu viele Situationen in denen Menschen unbewusst oder gezwungener Maßen auf klimaschädliche Ressourcen oder Fortbewegungsmittel setzen. Unsere gesamte Gesellschaft, die Art und Weise, wie wir Leben, ist auf einer schlechten CO2-Bilanz aufgebaut. Dafür können die am wenigsten, die kaum eine Chance haben, sie zu gestalten. Diejenigen, die sich für die Zukunft des Planeten einsetzen, dürfen sie nicht auch noch mehr in die Pflicht nehmen als diejenigen, die die Probleme verursachen.

Zum Beispiel, in dem Regierungen auf der ganzen Welt anfangen, Unternehmen zu sanktionieren, wenn sie sich ganz offensichtlich nicht um Klimaschutz bemühen. Oder noch besser: Immer die Firmen großzügig zu entlasten und zu belohnen, die sich um Klimaschutz besonders verdient gemacht haben – so dass ein Wettbewerb um das Label "klimafreundlich" entsteht.

Aber einfach nur zu sagen: Das, was schlecht ist, wird teurer, das ist leider zu kurz gedacht.